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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 11:46 BJT

《外汇动态》美元兑马币在云区底部附近及55日移动均线寻获支撑

0320GMT---美元兑马币(林吉特)MYR=MY收复盘初失土,在日线图一目均衡云区底部及55日移动均线寻获支撑.

美元兑马币持稳在3.0510,脱离盘中低点3.0430,云区底部在接近3.0473,而55日移动均线切入位在3.0458.美元兑马币自从4月初以来一直游走在云区之内,3月底以来收盘均高于该均线.如果跌破此支撑区域,可能跌向4月3日低点3.0400.

美元兑马币2-3月涨势的50.0%费波纳奇回档技术位在3.0408.不过吉隆坡一位马来西亚银行交易商认为,在周末之前料有更多空头回补,汇价将被推高至3.0550.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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