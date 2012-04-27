版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 12:14 BJT

〔标题新闻〕INTERTANKO总经理称,油轮市场2014年才会复苏,因获利不振、供给过剩且经济动荡

注:INTERTANKO为国际独立油轮船东协会简称

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8FPG1N]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐