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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 13:15 BJT

《外汇动态》日圆面临压力,此前日央行扩大宽松货币政策

0501GMT---日圆下跌约0.2%,带动日经指数.N225上涨0.5%,此前日本央行扩大买进债券计画规模,同时将买债标的从当前的两年期公债延伸至三年期公债.

由于日圆面临压力,美元JPY=从81日圆下方一度升至81.45日圆的高点,之后持稳于81.17.(完)

--编译 张明钧;审校 白云

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