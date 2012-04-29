版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 07:49 BJT

〔台湾货币市场〕4月30日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月30日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期3,602亿台币.

--财100-8期国库券到期250亿台币:

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期4,809.7亿台币:

       05/01 170.00亿

       05/02 3,946.20亿

       05/03 693.50亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--5/02:财101-2期182天期国库券发行,金额为250亿台币,4月30日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

台湾货币市场相关报导 [TW-MMT-CMN]

台湾债券市场相关报导 [TW-DBT-CMN]

台湾央行操作相关报导 [TW/MMTCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐