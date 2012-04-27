〔台湾汇市〕台币/美元收盘续创七个半月新高,惟力道减弱下周重新攻防

路透台北4月27日电---台币兑美元TWD=TP周五收升8分,续创七个半月高位.台币今日延续上日强劲涨势,盘中一度大涨1.72角来到29.240,但午后外资回补买单令美元寻得支撑,台币与其他新兴市场币别同步回软,下周将视国际情势及央行态度重启新局.

交易商指出,盘中以出口商为主的美元卖盘推升台币走高,央行干预不多,以调节为主,尾盘虽例行收回部分升幅,但力道不大,态度未能十分明朗.不过一般预料29.2的上波美元支撑价位将不易贬破,下周料在29.2-29.4间来回.

在上日台币大涨后,外资圈也出现台湾央行将以升值抗通膨的杂音,认为台币升值行情不会一下子结束.但本地银行老手交易员却认为,历史经验显示央行不会轻易放手让台币升值,台币涨势下周恐面临修正.

"让台币升值抗通膨想得太简单,...要记住央行永远与你同在."一本地资深交易员称.

此外,无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元兑台币折价今日也有所收敛,一个月期报价来到-0.095/-0.085,显示海外美元卖压有所舒缓.

交易员认为,下周一台湾主计处将公布第一季经济成长率及修正全年预估,近来在油电双涨的背景下,若GDP表现不佳,也会对台币形成压力.

台币兑美元今日盘中高位在29.240,是2011年9月9日的29.180来的新高;收盘价29.332的前高也是同一天的29.221.

台湾股市.TWII周五收跌0.54%至7,480.50点;外资及陆资在台股小幅买超0.9亿台币,上交易日为卖超20.68亿.[ID:nST0453380]

台币今日涨幅约0.27%,强于邻近的韩元0.2%及坡元0.04%涨幅.国际货币部分,英镑兑欧元周五触及近两年高位,因西班牙信贷评级被下调,令围绕欧元区高负债经济体的担忧重燃,打击欧元.美元则表现持坚.[FRX/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.332 29.412 29.240-29.415 29.415 9.12 9.53

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.279 29.361 29.240-29.290 29.290 3.68 4.27

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.095/-0.085 -0.105/-0.090

美元/台币六个月期 -0.280/-0.260 -0.290/-0.250

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