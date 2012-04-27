〔台湾债市〕101/1殖利率收创近一个月新低,因台币升值引发资金行情想象

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北4月27日电---台湾五年期101/1殖利率周五连续第四日收低,且创近一个月新低纪录.因市场预期外资汇入后,资金料将转进债市,加以部分券商及票券商集体作多带动.
交易商认为,近两天台币明显升值,且听闻外商银行在询价公司债,似乎又有一波炒汇热钱涌入.且因美债走多,台股表现也不好,101/1仍偏多看待.
惟另一证券商交易员认为,这次台债主要是受央行副总裁在立法院备询谈话影响,促使空方回补,现在只有持续轧空,才能将五年券殖利率继续向下带.外资若进入债市,也只会挑存续期极短的券买,不太可能会去买五年券.
"最近有人在带头作多短券,要看券商做到哪.但我们不会跟着起舞."一大型金融机构业者表示.
展望下周,一证券商交易员称,预期五年券区间约在0.98%-1.02%;10年券往下空间有限,因接下来还有两期新券要标售,令轧空行情不会在10年债发酵,预料下周区间约在1.25-1.28%.
台币兑美元TWD=TP周五连二日升逾1角以上,在亚洲汇市中升幅傲人.本地时间15:37,台币兑美元升值1.33角,报29.279.
台湾央行副总裁杨金龙前日表示,成本推动的物价上涨应由供给面政策因应,例如降关税,货物税等.而货币政策是抑制需求的工具.分析师认为,这番话隐喻了央行在6月不致升息以抗通膨.[ID:nST0452136]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
2 101/3A01103=TWO -1.10 0.8500 0.8300-0.8500 10.5
5 101/1A01101=TWO -1.96 0.9955 0.9950-1.0130 449.5
10 101/5A01105=TWO -0.30 1.2700 1.2700-1.2750 6.5
20 101/2A01102=TWO -0.81 1.7100 1.7100-1.7100 0.5
今日台电公布今年第二期无担保公司债的标售结果,其中五年及七年的得标利率分别落在1.29%和1.43%,不但高于市场预期,且均较3月标售的同年券弹升了6个基点.
对于此一偏空结果,一证券商交易主管认为,由于这是周三的标售案,当时台币还没有开始明显升值,且短券殖利率也尚未快速下滑,因此这样的结果,对债市应不至于造成冲击.
台电财务部相关主管则表示,虽然投资盘对本次标售案态度比较保守,但因公司有资本支出需求,所以还是较预计发行总额120亿台币增量了逾43%.
"我认为央行仍持续关注利率,至少他们不会再让利率向下跑."他说.
台湾最大公司债发行单位--台电周五公布10年期无担保公司债以1.52%定价,落在市场预期区间1.48-1.53%的偏上缘位置.标售文件指出,五、七年与10年券各发行42.5、40及90亿台币,总共发行172.5亿台币.[ID:nST0452366]
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 1.7100
10 101/5 A01105=TWO 1.2700
5 101/1 A01101=TWO 0.9955
2 101/3 A01103=TWO 0.8500 (完)
--记者 董永年/詹静宜; 审校 张喜良
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