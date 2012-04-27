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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 15:04 BJT

〔全球金市〕现货金微跌,受西班牙降评及美元走强拖累

路透新加坡4月27日电---黄金周五走势受阻,因西班牙债信评等遭调降,加深对欧债的疑虑,而日本央行宣布最新宽松措施后,美元走强,亦加重金价压力.

现货金周四触及两周高位1,660.60美元,因受美国房市数据报喜,及美国联邦储备理事会(FED)会议的利多效应提振.

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