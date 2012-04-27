〔路透调查〕台湾第一季经济成长率料跌至两年半来最低的1.10%

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 公布数据:台湾第一季国内生产总值(GDP)概估值
* 公布时间:周一(30日)16:00
调查结果(较上年同期变动百分比):
预估中值 预估低位 预估高位 2011年Q4 2011年Q1 调查家数
+1.10 -0.6 +1.6 +1.89 +6.62 13
观察重点:
路透综合13家金融机构的预测中值显示,台湾第一季的经济成长率为1.1%,是连续第七季度的放缓,并创下两年半以来的最低,仅有1.10%的经济成长率,主因出口不如预期,且民间投资表现不佳.(台湾2012年经济成长率预估请见TWGDP1)
不过分析师认为,若以季度的经济成长率来看,首季的经济成长率较上季有望由负转正,正式脱离技术性衰退的连续二季衰退.
2009年第三季时金融风暴肆虐,当季的经济成长率是-1.41%.
台湾央行将于6月底召开第二季全体理监事会议.第一季时央行维持重贴现率1.875%不变,是连续三季将利率维持在三年多以来的高位.(台湾央行利率预估请见TWINT1)
台湾政府4-5月间大幅调涨油电价,这造成物价蠢动,央行持续引导银行间隔夜拆款利率缓步趋升,央行重启升息循环的苗头似乎已现.经济部表示,油价上涨约10%将使GDP下滑0.22百分点,民生电价预估调涨16.9%,预估将拉高今年CPI0.46个百分点,并降低国内生产总值(GDP)0.26个百分点.
国际货币基金组织(IMF)先前表示,由于美国经济复苏脚步渐稳,且欧洲方面的威胁消退,全球经济成长正缓慢改善,但风险仍高且情势极为脆弱.[ID:nST0513651]
主计处将于周一(30日)16:00公布第一季经济成长率概估值.
金融机构 第一季GDP(%)
-----------------------------------------
中国信托银行 +0.80
星展银行 +0.90
汇丰 +0.50
ING -0.60
日盛投顾 +1.23
凯基投顾 +0.65
元富投顾 +1.60
Moody's +1.10
永丰金控 +0.91
渣打 +1.25
大众银行 +1.52
台新投顾 +1.40
元大投顾 +1.30
-----------------------------------------
中值 +1.10
--记者 高洁如/斯坦丁; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI