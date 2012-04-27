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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 15:41 BJT

〔路透调查〕台湾第一季经济成长率料跌至两年半来最低的1.10%

* 公布数据:台湾第一季国内生产总值(GDP)概估值

* 公布时间:周一(30日)16:00

调查结果(较上年同期变动百分比):

预估中值 预估低位 预估高位 2011年Q4 2011年Q1 调查家数

+1.10 -0.6 +1.6 +1.89 +6.62 13

观察重点:

路透综合13家金融机构的预测中值显示,台湾第一季的经济成长率为1.1%,是连续第七季度的放缓,并创下两年半以来的最低,仅有1.10%的经济成长率,主因出口不如预期,且民间投资表现不佳.(台湾2012年经济成长率预估请见TWGDP1)

不过分析师认为,若以季度的经济成长率来看,首季的经济成长率较上季有望由负转正,正式脱离技术性衰退的连续二季衰退.

2009年第三季时金融风暴肆虐,当季的经济成长率是-1.41%.

台湾央行将于6月底召开第二季全体理监事会议.第一季时央行维持重贴现率1.875%不变,是连续三季将利率维持在三年多以来的高位.(台湾央行利率预估请见TWINT1)

台湾政府4-5月间大幅调涨油电价,这造成物价蠢动,央行持续引导银行间隔夜拆款利率缓步趋升,央行重启升息循环的苗头似乎已现.经济部表示,油价上涨约10%将使GDP下滑0.22百分点,民生电价预估调涨16.9%,预估将拉高今年CPI0.46个百分点,并降低国内生产总值(GDP)0.26个百分点.

国际货币基金组织(IMF)先前表示,由于美国经济复苏脚步渐稳,且欧洲方面的威胁消退,全球经济成长正缓慢改善,但风险仍高且情势极为脆弱.[ID:nST0513651]

主计处将于周一(30日)16:00公布第一季经济成长率概估值.

金融机构 第一季GDP(%)

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中国信托银行 +0.80

星展银行 +0.90

汇丰 +0.50

ING -0.60

日盛投顾 +1.23

凯基投顾 +0.65

元富投顾 +1.60

Moody's +1.10

永丰金控 +0.91

渣打 +1.25

大众银行 +1.52

台新投顾 +1.40

元大投顾 +1.30

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中值 +1.10

--记者 高洁如/斯坦丁; 审校 丁淑琴

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