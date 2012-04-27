〔表格〕台股外资及陆资小幅买超0.9亿台币

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北4月27日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超0.90亿台币,上交易日为卖超20.68亿.
三大法人今日合计卖超15.56亿台币,上交易日修正后为卖超21.33亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
4/27 +0.90 -12.85 -3.61 -15.56
4/26 -20.68 -7.41 +6.76r -21.33r
4/25 +18.82r +1.03 +5.24r +25.08r
4/24 -0.78 -7.94 +10.95r +2.23r
4/23 +17.23 -3.49 -7.20r +6.54r
4/20 -16.25 -8.92 +1.69r -23.48r
4/19 +32.39 -0.78 -3.84r +27.78r
4/18 -15.25 +4.25 -11.71r -22.72r
4/17 -52.54 -5.43 -9.80r -67.76r
4/16 -28.67 -1.68 -0.41r -30.77r
4/13 +29.09 +0.32 +8.53r +37.94r
4/12 -74.47 -2.02 +5.56r -70.93r
4/11 -54.47 +5.49 +6.85r -42.13r
4/10 -34.24 -6.92 -4.59r -45.74r
4/9 -74.02 -5.20 -0.49r -79.70r
4/6 -123.38 -5.42 +3.07r -125.73r
4/5 -22.55 +4.07 -8.40r -26.88r
4/3 +58.40 -3.43 -13.31r +41.66r
4/2 -23.20 -7.46 -5.43r -36.09r
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本月累计 -383.67 -63.79 -20.12 -467.58
月份 外资 自营商 投信 合计
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 詹静宜; 审校 高洁如/张喜良
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