〔路透调查〕台湾30年券101/4R得标利率料落在1.81-1.84%

* 标售时间:周一(30日),金额预定350亿台币

* 得标利率料在1.81-1.84%

* 有资金去化需求但需考量利率风险

路透台北4月27日电---台湾寿险业资金去化需求仍在,不过利率风险的考量料将令下标心态趋于审慎.若以20年与30年公债合理利差约10-12个基点推算,路透调查显示,下周一将标售的30年增额券101/4RA01104R=TWO,得标利率将落在1.81-1.84%.

交易商指出,近期债市殖利率在通膨跟欧债危机间拉扯,惟今年经济料将逐季好转,下半年利率恐有向上的风险,因此实质买盘料不致积极抢标.只会基于配置需求取得合理筹码,在此气氛下,101/4R得标利率将不会低于1.80%关卡.

"今年以来,20与30年券的合理利差已较过去略为缩窄,显示寿险资金还很多."一大型寿险业交易员称.

另一大型寿险业交易员则指出,本周在次级市场成交的30年券利率落在1.81%,由于标售利率通常会较次级市场利率稍高,只要同业间是以基本配置的心态投标,得标利率料不致于出现意外结果.

不过另一大型寿险业交易员却认为,目前长券利率偏低,与20年券间的利差太窄,因此也不排除下标时会刻意将利率写高些.

"长券不具有投资价值,同业应该体会这点."她说.

央行将在下周一代财政部标售101/4R,金额350亿台币,预计中午宣布结果.该券也与20年券101/2R一样,发行前交易(when-issued)以来,都没有任何成交纪录.

央行在2月标售30年公债101/4,当时得标利率为1.823%,此期券银行业持有比重为31.29%,证券业则为18.71%,票券业1.43%,保险业为48.57%.[ID:nST0505099]

以下为交易商对101/4R期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

======================================

大型寿险1 1.825 1.845

大型寿险2 1.810 1.830

大型寿险3 1.820 1.850

中型寿险1 1.830 1.840

中型寿险2 1.810 1.820

大型金融机构 1.810 1.840

国票 1.800 1.840

万通票 1.800 1.840

======================================

中值 1.810 1.840 (完)

参看台湾债市相关新闻,请点选[TW-DBT-CMN];路透调查请点选[CPOLL]