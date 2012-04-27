〔路透调查〕台湾30年券101/4R得标利率料落在1.81-1.84%

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 标售时间:周一(30日),金额预定350亿台币
* 得标利率料在1.81-1.84%
* 有资金去化需求但需考量利率风险
路透台北4月27日电---台湾寿险业资金去化需求仍在,不过利率风险的考量料将令下标心态趋于审慎.若以20年与30年公债合理利差约10-12个基点推算,路透调查显示,下周一将标售的30年增额券101/4RA01104R=TWO,得标利率将落在1.81-1.84%.
交易商指出,近期债市殖利率在通膨跟欧债危机间拉扯,惟今年经济料将逐季好转,下半年利率恐有向上的风险,因此实质买盘料不致积极抢标.只会基于配置需求取得合理筹码,在此气氛下,101/4R得标利率将不会低于1.80%关卡.
"今年以来,20与30年券的合理利差已较过去略为缩窄,显示寿险资金还很多."一大型寿险业交易员称.
另一大型寿险业交易员则指出,本周在次级市场成交的30年券利率落在1.81%,由于标售利率通常会较次级市场利率稍高,只要同业间是以基本配置的心态投标,得标利率料不致于出现意外结果.
不过另一大型寿险业交易员却认为,目前长券利率偏低,与20年券间的利差太窄,因此也不排除下标时会刻意将利率写高些.
"长券不具有投资价值,同业应该体会这点."她说.
央行将在下周一代财政部标售101/4R,金额350亿台币,预计中午宣布结果.该券也与20年券101/2R一样,发行前交易(when-issued)以来,都没有任何成交纪录.
央行在2月标售30年公债101/4,当时得标利率为1.823%,此期券银行业持有比重为31.29%,证券业则为18.71%,票券业1.43%,保险业为48.57%.[ID:nST0505099]
以下为交易商对101/4R期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大型寿险1 1.825 1.845
大型寿险2 1.810 1.830
大型寿险3 1.820 1.850
中型寿险1 1.830 1.840
中型寿险2 1.810 1.820
大型金融机构 1.810 1.840
国票 1.800 1.840
万通票 1.800 1.840
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中值 1.810 1.840 (完)
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--记者 董永年/詹静宜; 审校 丁淑琴
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