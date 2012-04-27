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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 16:11 BJT

〔台湾个股〕中钢协议取得澳洲Roy Hill铁矿公司2.5%股权,仍待政府批准

路透台北4月27日电---台湾钢铁业龙头--中钢(2002.TW)周五称,旗下子公司中钢澳洲控股受让韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)澳洲子公司POSCO WA持有的澳洲KJTC公司12.5%股权,因而间接持有2.5%的Roy Hill铁矿公司股权.

该项交易金额达3.052亿澳币,约合92.8亿台币,将用于支应未来Roy Hill铁矿计划的开发所需.不过这项投资案仍须经相关政府机关核准后才生效.

该公司新闻稿指出,Roy Hill计划预计自2014年开始投产,最大年产量可达5,500万吨,产品包含块铁矿与粉铁矿.中钢每年约可取得138万吨的铁矿保证提运量,将使中钢铁矿自给率由现有2%提升至7.5%.

中钢表示,将持续于澳洲及其他地区积极投资合适矿场,并计划在五年内达到原料自给率30%目标.

中钢周五收于平盘,报29台币;台湾加权股价指数.TWII则收跌0.54%.(完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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