〔台湾个股〕中钢协议取得澳洲Roy Hill铁矿公司2.5%股权,仍待政府批准

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北4月27日电---台湾钢铁业龙头--中钢(2002.TW)周五称,旗下子公司中钢澳洲控股受让韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)澳洲子公司POSCO WA持有的澳洲KJTC公司12.5%股权,因而间接持有2.5%的Roy Hill铁矿公司股权.
该项交易金额达3.052亿澳币,约合92.8亿台币,将用于支应未来Roy Hill铁矿计划的开发所需.不过这项投资案仍须经相关政府机关核准后才生效.
该公司新闻稿指出,Roy Hill计划预计自2014年开始投产,最大年产量可达5,500万吨,产品包含块铁矿与粉铁矿.中钢每年约可取得138万吨的铁矿保证提运量,将使中钢铁矿自给率由现有2%提升至7.5%.
中钢表示,将持续于澳洲及其他地区积极投资合适矿场,并计划在五年内达到原料自给率30%目标.
中钢周五收于平盘,报29台币;台湾加权股价指数.TWII则收跌0.54%.(完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI