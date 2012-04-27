〔台湾央行〕共发行956亿台币存单,发行余额减260亿

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透台北4月27日电---台湾央行周五公布,今日共发行956亿台币存单,相较存单到期金额1,216亿,存单发行余额减260亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 835
91天期 0.93 85
182天期 1.05 36
央行上日共发行2,271亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,627亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为236亿台币;累计超额准备为负136亿台币,加计前期1%的超额准备为772亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
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