〔台湾货币市场〕月底加上国库借款令资金转紧,短率升

* 央行再调升委托代收利率0.3基点至0.495%

* 国库借款200-300亿台币

* 下周料由紧转松

记者 高洁如

路透台北4月27日电---台湾银行间短期利率周五趋升,月底效应发酵,200-300亿台币的国库借款更令资金趋少,令隔拆利率区间高位攀升5基点.

展望下周,资金调度人士指出,周一是月底最后一日,在部分外商银行不能拆出的限制之下,预料下周的行情将是由紧转松,短率将由高趋软.

不过交易商表示,由于先前央行已将存单的落点调整分散,周一的存单到期高逾3,000余亿,因此预料资金将不会太过紧张.而央行官员也表示,由于存单的落点已达成分散目的,因此下月初开始并不会再开15天期的存单以供申报.

"今天有大笔的国库借款,资金还蛮紧的,"一位民营银行交易员称.

央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.495%,自3月26日以来累计已调升10.3基点.

本地时间16:41隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.507%,上日在0.505%;区间在0.382-0.75%,上日在0.381-0.70%.

一周(2-7天)拆款区间在0.5-0.79%;上日区间在0.495-0.80%.

**短票成交利率升高**

短票方面,银行人士指出,由于周末资金相当少,票券商缺口较大,短票利率朝买方靠拢.

今日银行间30天短票主要成交利率仍见平稳,主要在0.87%,上日在0.85-0.86%.

台湾央行公布,今日共发行956亿台币存单,相较存单到期金额1,216亿,存单发行余额减260亿.

下周存单到期总额为8,638.20亿台币,分别是周一3,602.0亿,周二170.0亿,周三3946.2亿,周四693.5亿以及周五226.5亿台币.下周五起为下一提存期的首个交易日.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为236亿台币;累计超额准备为负136亿台币,加计前期1%的超额准备为772亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率大致持稳.今日有20年期公债交割,且投信面临月底例行性赎回压力,市场资金供应略为偏紧,但不致让利率走高.

资金调度人士指出,虽然适逢月底的例行性紧缩周期,不过央行近日冲销动作不大,让市场维持相对充裕的流动性,整体市况仅呈现小多小缺的状态,今日公债10天期附买回主要成交利率区间仍在0.72-0.74%,但区间高点的成交比重增加.

"只是感觉有点紧,要多花点时间找钱."他说.

他们认为,今日20年公债完成交割后,紧接着下周一将标售30年期公债,由于这是寿险的投资标的,预料寿险资金供应偏少的状况会持续到下周.

台湾央行将在下周一代财政部标售30年券101/4R,金额350亿台币,周五(5月4日)交割.(完)