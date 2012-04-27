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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 17:48 BJT

《外汇动态》欧元/美元停止单抑制上档,焦点转向到期期权

0926GMT---欧元/美元EUR=勉力攀升已摆脱了西班牙遭降评的影响,同时也让空头早盘受创.

下一波重要的停止单据称就在1.3250美元上方,因此欧元进一步涨势可能更加得之不易.

市场可能把焦点转向1.3200和1.3250美元处据传大规模的期权到期,现汇价格应会在这个区间内波动.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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