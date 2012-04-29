〔台股业绩〕鸿海第一季净利季减57%,远低于市场预期

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北4月29日电---全球最大消费电子产品代工商--鸿海精密(2317.TW)公布,第一季净利149.2亿台币,远低于市场预估,季减57%,较上年同期则仅成长3.6%.
鸿海周六公布第一季非合并财报,虽然大客户苹果的亮丽销售,带动鸿海营收较上年同期大幅成长42.6%,达到7,899亿台币,但因正陆续迁厂至中国内陆并为员工加薪,营运费用支出也随之大增.
随之压缩鸿海第一季的毛利率由上年同期的4.5%降至4.0%,营业利益率(operating margin)则由1.1%降至仅0.9%.
据汤森路透I/B/E/S,九位分析师平均预估鸿海第一季净利224.4亿台币.鸿海去年第四季净利350.3亿台币,去年第一季则为144亿台币.
苹果上周公布优于市场预期的第二季财报.营收增长59%,至392亿美元,毛利率攀升至47.4%,净利增至116亿美元,合每股盈余(EPS)为12.30美元.[ID:nST0452056]
鸿海子公司--富士康国际(2038.HK)上周五预警,上半年业绩亏损将大幅增加,冲击股价收盘重挫15.81%.诺基亚(Nokia)NOK1V.HE为富士康国际主要客户之一.
鸿海股价上周五收挫4.52%,报99.3台币;该股今年迄今大涨20%,优于大盘.TWII的上涨6%(完)
参看相关细节,请见鸿海网站,网址为(www.foxconn.com)
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--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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