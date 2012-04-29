全球外汇市场4月30日主要消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月30日(一)
日本、阿根廷国定假期
0100 - 新西兰NBNZ 4月企业经济信心
0130 - 澳洲3月民间信贷及房屋信贷
0030 - 澳洲TD-MI 4月通胀指标
0500 - 德国财政部长朔伊布勒和西班牙经济部长Luis de Guindos发表谈话.
0600 - 德国3月零售销售
0800 - 欧元区3月M3货供额
0800 - 欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)初值
0900 - 意大利4月消费者物价指数(CPI)
1230 - 美国3月个人收入/支出
1230 - 美国芝加哥联邦储备银行3月中西部制造业指数
1345 - 美国4月芝加哥采购经理人指数(PMI)
1430 - 美国达拉斯联邦储备银行4月制造业指数
-- - 美国达拉斯联邦储备银行3月PCE截尾均值
1600 - 欧元集团主席贾克在德国发表演说.
2130 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在加州出席一场与就业有关的小组讨论.
2145 - 新西兰第一季劳工成本指数
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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