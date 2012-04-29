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债券 | 2012年 4月 30日 星期一 07:56 BJT

〔德国金融〕银行业纾困基金SoFFin去年亏损约170亿美元

路透法兰克福4月27日电---德国金融市场稳定基金SoFFin去年录得亏损131亿欧元(174亿美元),是德国金融史上最大亏损金额之一.减记希腊债务以及对德国商业银行(CBKG.DE)和WestLB的持股亏损,使SoFFin饱受打击.

技术上来说,SoFFin并非银行,所以这项亏损无法和其他大型德国银行的亏损进行直接比较,例如德利银行(Dresdner Bank)在2008年净亏损61.8亿欧元.

但这项在周五公布的数据显示,在接受纾困的银行重新回到盈利数年之后,德国银行体系的亏损持续浮出台面.

德利银行最终被纳入德国商业银行,后者2011年净利为6.38亿欧元.

在Hypo Real Estate、IKB和SachsenLB等一系列银行出现问题后,德国在2008年10月建立SoFFin,旨在重塑对该国金融业的信心.SoFFin允许这些银行将部分资产转至由德国联邦担保的"坏账银行"中.

通过把有毒资产从他们的资产负债表中移除,以及注入资本,银行得以恢复获利,这主要对股东和银行客户带来好处.

SoFFin亏损将加剧欧洲有关谁来承担清理金融系统坏帐的成本的激烈辩论.(完)

--编译 李婷仪/王丽鑫;审校 张涛

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