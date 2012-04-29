〔德国金融〕银行业纾困基金SoFFin去年亏损约170亿美元

背景资料：预测机构对今年中国住宅市场走势及政策看法汇总
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
路透法兰克福4月27日电---德国金融市场稳定基金SoFFin去年录得亏损131亿欧元(174亿美元),是德国金融史上最大亏损金额之一.减记希腊债务以及对德国商业银行(CBKG.DE)和WestLB的持股亏损,使SoFFin饱受打击.
技术上来说,SoFFin并非银行,所以这项亏损无法和其他大型德国银行的亏损进行直接比较,例如德利银行(Dresdner Bank)在2008年净亏损61.8亿欧元.
但这项在周五公布的数据显示,在接受纾困的银行重新回到盈利数年之后,德国银行体系的亏损持续浮出台面.
德利银行最终被纳入德国商业银行,后者2011年净利为6.38亿欧元.
在Hypo Real Estate、IKB和SachsenLB等一系列银行出现问题后,德国在2008年10月建立SoFFin,旨在重塑对该国金融业的信心.SoFFin允许这些银行将部分资产转至由德国联邦担保的"坏账银行"中.
通过把有毒资产从他们的资产负债表中移除,以及注入资本,银行得以恢复获利,这主要对股东和银行客户带来好处.
SoFFin亏损将加剧欧洲有关谁来承担清理金融系统坏帐的成本的激烈辩论.(完)
--编译 李婷仪/王丽鑫;审校 张涛
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透东京3月1日 - 日本公债价格周三下跌，收益率曲线趋陡，因在日本央行昨日宣布调整购债操作后，超长期公债今日遭遇抛售。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.060%，10年期日本公债期货 收跌0.11点至150.47。 日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。 日本央行标购4,000亿日圆剩余期限在3-5年的公债，上次标购规模为 4,200亿日圆。该央行还标购3,200亿日圆剩余期限1-3年的日债，前次标 购规模为4,000亿日圆。 “他们降低短期公债的购买规模，之前已经预料到会这样，”柏瑞投 资(PineBridge Investments)驻东京固定收益投资部门主管Tadashi Mats ukawa表示。 “从市场反应来看，似乎一些人认为日本央行将缩减25年及以上期限 的公债购买规模，”他说。“个人认为，这种预期还有些为时尚早。” 20年期公债