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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 07:48 BJT

〔香港新股〕永达集团本周三开始推介,路演初于5月中启动—IFR

路透4月30日电---据汤森路透旗下IFR报导,汽车经销商永达集团已通过港交所上市聆讯，获准展开香港上市发行，募集资金4亿至5亿美元。该公司将于下周三开始进行推介，路演初定于5月中旬启动。

交银国际、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起负责安排是次交易。(完)

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--整理 杨淑祯

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