《台湾报摘》--工商时报4月30日

* 头版头条:

--笔电大厂受到产业淡季、以及Windows 8推出前的买气观望效应影响,上半年动能偏弱.不过产业大老包括宏基(2353.TW)董事长王振堂、仁宝(2324.TW)董事长许胜雄均表示,下半年在中低阶Ivy Bridge处理器与Win8助攻下,上下半年比重接近4:6,预估下半年业绩可望较上半年大增五成.

* 其他:

--主计处今日将下修今年GDP经济成长预测,在油电双涨,且电价涨幅大于预期下,今年消费者物价控制在2%以内面临极大挑战.除通膨疑虑外,工商团体及各方人马纷纷向府院高层游说,盼争取分次电价调涨或微调空间,减轻对工商界及服务业冲击.

--笔记型电脑品牌双雄宏基、华硕(2357.TW)今年上半年营运恐呈现两极化发展.第一季获利欠佳且第二季营运展望又不讨喜的宏基,昨日遭九家外资法人调降目标价,最低达28台币.至于今日召开法说会、第一季获利或有爆点的华硕,则获港商野村证券将目标价大幅调升至345台币.

--统一集团首季财报出炉,前三大获利王分别为统一(1216.TW)、统一超(2912.TW)与大统益(1232.TW),由于去年基期垫高,统一超首季虽未能续创新高纪录,但仍维持去年气势,EPS达1.66台币,高居集团每股获利榜首.分析师推估统一全年获利将重回100亿台币的水准.

--本地银行第三季将进入增资高峰期,金额上看千亿台币.巴塞尔新制上路让本地银行普遍面临提高第一类资本适足率(Tier1)的压力,包括合库金(5880.TW)、元大金(2885.TW)、兆丰金(2886.TW)都已计画为旗下银行增资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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