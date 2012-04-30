《台湾报摘》--工商时报4月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--笔电大厂受到产业淡季、以及Windows 8推出前的买气观望效应影响,上半年动能偏弱.不过产业大老包括宏基(2353.TW)董事长王振堂、仁宝(2324.TW)董事长许胜雄均表示,下半年在中低阶Ivy Bridge处理器与Win8助攻下,上下半年比重接近4:6,预估下半年业绩可望较上半年大增五成.
* 其他:
--主计处今日将下修今年GDP经济成长预测,在油电双涨,且电价涨幅大于预期下,今年消费者物价控制在2%以内面临极大挑战.除通膨疑虑外,工商团体及各方人马纷纷向府院高层游说,盼争取分次电价调涨或微调空间,减轻对工商界及服务业冲击.
--笔记型电脑品牌双雄宏基、华硕(2357.TW)今年上半年营运恐呈现两极化发展.第一季获利欠佳且第二季营运展望又不讨喜的宏基,昨日遭九家外资法人调降目标价,最低达28台币.至于今日召开法说会、第一季获利或有爆点的华硕,则获港商野村证券将目标价大幅调升至345台币.
--统一集团首季财报出炉,前三大获利王分别为统一(1216.TW)、统一超(2912.TW)与大统益(1232.TW),由于去年基期垫高,统一超首季虽未能续创新高纪录,但仍维持去年气势,EPS达1.66台币,高居集团每股获利榜首.分析师推估统一全年获利将重回100亿台币的水准.
--本地银行第三季将进入增资高峰期,金额上看千亿台币.巴塞尔新制上路让本地银行普遍面临提高第一类资本适足率(Tier1)的压力,包括合库金(5880.TW)、元大金(2885.TW)、兆丰金(2886.TW)都已计画为旗下银行增资.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。