《台湾报摘》--经济日报4月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--消息人士上日透露,台新金(2887.TW)正评估收购国际纽约人寿在台子公司,双方已签署"一对一"洽谈的保密协议,5月底前有效.台新金若是成功收购,将激化金控间的竞争态势.
* 其他:
--物价上涨带动房价蠢动,财金部会紧盯不动产授信.金管会将全面清查银行办理不动产放款情况,了解之前未被列入监控重点的银行,是否趁机增加不动产放款,金管会上周并发函提醒所有银行注意.
--证所税冲击股市表现,企业筹资不易,大举转向发行公司债.据统计今年第一季上市柜公司在资本市场筹资金额,较去年第一季大幅衰退七成,但3、4月间上市公司发行公司债的金额激增1.28倍.
--游戏三强传奇4994.TWO、鈊象(3293.TWO)、橘子(6180.TWO)法说本周登场,传奇因海外授权金挹注,今年将赚逾两个股本;鈊象因中国商用游戏机递延出货、自制线上游戏上市,第三季将重拾营运动能,今年将连八年赚逾一个股本.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。