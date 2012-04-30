《台湾报摘》--经济日报4月30日

* 头版头条:

--消息人士上日透露,台新金(2887.TW)正评估收购国际纽约人寿在台子公司,双方已签署"一对一"洽谈的保密协议,5月底前有效.台新金若是成功收购,将激化金控间的竞争态势.

* 其他:

--物价上涨带动房价蠢动,财金部会紧盯不动产授信.金管会将全面清查银行办理不动产放款情况,了解之前未被列入监控重点的银行,是否趁机增加不动产放款,金管会上周并发函提醒所有银行注意.

--证所税冲击股市表现,企业筹资不易,大举转向发行公司债.据统计今年第一季上市柜公司在资本市场筹资金额,较去年第一季大幅衰退七成,但3、4月间上市公司发行公司债的金额激增1.28倍.

--游戏三强传奇4994.TWO、鈊象(3293.TWO)、橘子(6180.TWO)法说本周登场,传奇因海外授权金挹注,今年将赚逾两个股本;鈊象因中国商用游戏机递延出货、自制线上游戏上市,第三季将重拾营运动能,今年将连八年赚逾一个股本.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.