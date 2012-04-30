〔美国政经〕财长盖特纳称美国可承受欧洲问题冲击;中美关系已见改善

路透华盛顿4月27日电---美国财政部长盖特纳周五表示,若欧洲未能适当控制其自身的危机,则可能会拖慢美国经济成长,但他称美国金融体系可以应付任何相关的压力.

"美国金融体系处于一个非常强劲的状态,能够承受可预见的来自欧洲的压力."他在接受American Public Media的Marketplace节目访问时表示.

盖特纳指出,整体而言,欧洲在解决主权债务危机上有所进展.

"在试图提出安抚金融市场措施方面,我认为过去数月他们有了相当大的进展."盖特纳表示.

当被问及有关评估中国与美国关系的问题时,盖特纳态度审慎;他即将于下周与国务卿希拉里克林顿前往中国参加最新一届中美战略与经济对话.

"较以往有所改善."他说道,并称人民币实质升值13%对"美国相当有利",因这降低中国产品相对于美国产品的价格竞争力.

在5月3-4日两天召开的会议中,盖特纳与希拉里克林顿将讨论许多层面的议题,可能包括双方合作抑制伊朗发展核计画的野心,以及汇率议题等等.盖特纳称在多个议题上都有所进展.

"中国的智慧财产权保护有所改善,盗用美国产权的情形减少,且中国正逐渐减少让厂商享有不公平优势的补贴."他说道.

但他补充道,仍有需要努力的地方,但"从根本上而言,中国改革的基本方向符合我们的利益."(完)