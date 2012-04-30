〔离岸人民币〕东亚银行中国周三将举行点心债路演,额度或10亿元--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月30日电---据汤森路透旗下IFR报导,东亚银行（中国）5月2日(周三)将与固定收益投资者会面，寻求发行离岸优先级人民币债券的可能性。该行在香港的路演将为期一天。
东亚银行(0023.HK)、法国巴黎银行(BNPP.PA)与汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)牵头这笔交易。
今年1月，国家发改委同意10家国内银行赴港发行人民币债券，批准的发行总额为250亿元人民币。东亚银行（中国）是其中之一，据称该行的发行额度是10亿人民币。
4月20日，东亚银行刚完成续发2亿坡元的10年期LT2债券，价格为99.75、利率4.298%。标普对上述拟发行优先级点心债的评级为A。
发债所得拟用作营运资本与一般公司用途。
去年，东亚银行（中国）分别在3月和11月以4.39%和4.81%的票息发行各20亿和30亿金融债。(完)
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--整理 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。