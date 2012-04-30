〔离岸人民币〕东亚银行中国周三将举行点心债路演,额度或10亿元--IFR

路透4月30日电---据汤森路透旗下IFR报导,东亚银行（中国）5月2日(周三)将与固定收益投资者会面，寻求发行离岸优先级人民币债券的可能性。该行在香港的路演将为期一天。

东亚银行(0023.HK)、法国巴黎银行(BNPP.PA)与汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)牵头这笔交易。

今年1月，国家发改委同意10家国内银行赴港发行人民币债券，批准的发行总额为250亿元人民币。东亚银行（中国）是其中之一，据称该行的发行额度是10亿人民币。

4月20日，东亚银行刚完成续发2亿坡元的10年期LT2债券，价格为99.75、利率4.298%。标普对上述拟发行优先级点心债的评级为A。

发债所得拟用作营运资本与一般公司用途。

去年，东亚银行（中国）分别在3月和11月以4.39%和4.81%的票息发行各20亿和30亿金融债。(完)

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