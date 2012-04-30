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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 09:06 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月30日-5月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月30日(一)

波哥大--哥伦比亚央行议息会议.

5月1日(二)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至5月2日).

5月2日(三)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.

坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.

布加勒斯特--罗马尼亚央行理事会会议,商讨货币政策议题.

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表通胀报告.

5月3日(四)

西班牙巴塞罗纳--欧洲央行管委会会议(0700),随后公布利率决定(1145)和举行记者会(1230).

北京--中美战略与经济对话.(至5月4日).

开罗--埃及央行货币政策委员会会议.

布拉格--捷克央行管理委员会举行议息会议.预计发表声明(1100),随后举行新闻发布会(1230).

内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会会议.

汤加努库阿洛法--非洲、加勒比和太平洋国家集团(ACP)贸易部长会议(至5月4日).

5月4日(五)

北京--美中战略与经济对话.(最后一日)

5月7日(一)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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