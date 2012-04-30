《新兴市场重要经济事件预告》--4月30日-5月7日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月30日(一)
波哥大--哥伦比亚央行议息会议.
5月1日(二)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至5月2日).
5月2日(三)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
布加勒斯特--罗马尼亚央行理事会会议,商讨货币政策议题.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表通胀报告.
5月3日(四)
西班牙巴塞罗纳--欧洲央行管委会会议(0700),随后公布利率决定(1145)和举行记者会(1230).
北京--中美战略与经济对话.(至5月4日).
开罗--埃及央行货币政策委员会会议.
布拉格--捷克央行管理委员会举行议息会议.预计发表声明(1100),随后举行新闻发布会(1230).
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会会议.
汤加努库阿洛法--非洲、加勒比和太平洋国家集团(ACP)贸易部长会议(至5月4日).
5月4日(五)
北京--美中战略与经济对话.(最后一日)
5月7日(一)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。