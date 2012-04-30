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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 08:59 BJT

〔标题新闻〕伊朗将于5月13-14日与国际原子能总署(IAEA)恢复谈判--IRNA引述伊驻该署代表

注:IRNA为伊朗伊斯兰共和国通讯社简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8FRA0J]

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