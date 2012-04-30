〔台湾货币市场〕182天期国库券决标贴现率预估在0.86-0.89%

路透台北4月30日电---台湾央行午间将代财政部标售182天期国库券.金融市场人士表示,估计本次的国库券标售利率主要预估区间在0.86-0.89%.

路透访查共六家银行、票券商及寿险业预估区间,主要落在0.86-0.89%,最低预估在0.85%,最高预估在0.90%.

央行自3月底刻意引导短率走高,委托隔夜资金代收利率连续五周来,调幅已达10.5个基点.市场人士表示,反应在此次国库券的标售上,或将较去年底标售的同天期国库券走高数个基点.不过此次标售金额仅有250亿台币,加上财政部的资金成本考量,利率大幅走升亦不在考量之列,综合评估约走高1-2个基点左右,或与当前央行发行的30天期存单利率0.87%靠拢.

"大家的共识就是比上次走高,但高到哪里不知道...30天存单可能是一个指标."一本地银行人士称.

财政部上次标售国库券在4月19日,天期为91天,决标贴现率为0.80%,较上次同天期国库券走高1.63基点.而去年12月23日标售的182天期国库券,罕见地不足额发行.预定发行300亿台币,但仅发行212亿,决标贴现率为0.85%.

此外,限制利率走高因素亦有市场对央行第二季维持重贴现率不变已有共识,且今天央行拉抬委托隔夜资金代收利率0.2基点至0.497%,力道较前两周单日0.3基点的力道有所缓和,市场也有此举为国库券标售拉低成本的声音.

今日标售的"财101-2期"国库券为今年第二期国库券,金额250亿台币,期限为182天期,发行日期为5月2日.

央行在3月底的季度理监事会上维持利率不变,连续第三个季度将指标重贴现率维持在1.875%.而例行发行的30天期存单利率目前在0.87%、91天期存单利率在0.93%、182天期存单在1.05%.(完)

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