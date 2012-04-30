〔台湾财政〕182天期国库券决标贴现率0.835%,低于市场预期

路透台北4月30日电---台湾央行周一代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.835%,低于市场预期的0.86-0.89%.

央行表示,标售结果加权平均利率为0.772%,得标区间为0.5-0.835%.银行业得标比重88%、票券业8%、证券业为4%,、寿险业0%.

此期国库券投标总额为1,002.3亿台币,发行金额为250亿,投标倍数为4.01倍,远高于上一期标售91天期国库券的2.43倍.也是去年3月以来,国库券标售倍数最高的一次.

该期国库券为足额发行,将在周三(2日)交割,到期日为2012年10月31日.

以下为2011年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2012年

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

2011年

12月23日 182 212* 0.850 1.34

12月20日 273 300 0.845 2.35

12月 8日 182 300 0.770 2.40

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

* 表不足额发行 (完)

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--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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