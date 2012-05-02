〔台湾数据〕4月制造业PMI创1月以来最低,景气改善但幅度趋缓--汇丰

路透台北5月2日电---以下为汇丰台湾4月制造业采购经理人指数(PMI)数据:

2012年4月 2012年3月

51.2 54.1

主要调查结果:

* 4月PMI为51.2,创下1月以来的最低,显示景气状况虽改善,但幅度趋缓.

* 4月资料显示,台湾制造业新接订单连续第三个月保持成长.不过,若剔除季节因素,新订单的扩张率尚属轻微,为3个月以来最小.调查显示,自3月份后,海内外需求成长趋缓,新出口业务的增幅也有所减弱.

* 4月台湾制造业成品库存连续第三个月上升,但增幅轻微,为3个月以来最小.约18%调查样本显示成品库存较上月增加,原因是新订单持续成长,厂商有意增加库存.

附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)

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