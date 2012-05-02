〔台湾数据〕4月制造业PMI创1月以来最低,景气改善但幅度趋缓--汇丰

日本已公布经济指标--2017/2/20
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
路透台北5月2日电---以下为汇丰台湾4月制造业采购经理人指数(PMI)数据:
2012年4月 2012年3月
51.2 54.1
主要调查结果:
* 4月PMI为51.2,创下1月以来的最低,显示景气状况虽改善,但幅度趋缓.
* 4月资料显示,台湾制造业新接订单连续第三个月保持成长.不过,若剔除季节因素,新订单的扩张率尚属轻微,为3个月以来最小.调查显示,自3月份后,海内外需求成长趋缓,新出口业务的增幅也有所减弱.
* 4月台湾制造业成品库存连续第三个月上升,但增幅轻微,为3个月以来最小.约18%调查样本显示成品库存较上月增加,原因是新订单持续成长,厂商有意增加库存.
附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m)
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