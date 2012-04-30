〔台湾热股〕鸿海开盘即告跌停,第一季净利远逊预期

路透台北4月30日电---全球最大消费电子产品代工商--鸿海精密(2317.TW)周一开盘即告跌停,因第一季净利远逊于市场预期.

本地时间09:05,鸿海股价仍锁住跌停价,报92.40台币,大盘加权股价指数.TWII则小跌0.78%:鸿海短短两个交易日跌幅已逾10%.该股上周五收挫4.52%.

鸿海周六公布第一季非合并财报,虽然大客户苹果(AAPL.O)的亮丽销售,带动鸿海营收较上年同期大幅成长42.6%,达到7,899亿台币,但毛利率由上年同期的4.5%降至4.0%,营业利益率(operating margin)则由1.1%降至仅0.9%.第一季净利149.2亿台币,远低于市场预估的224.4亿,季减57%,较上年同期则仅成长3.6%.[ID:nST0453458]

另外,鸿海子公司--富士康国际(2038.HK)上周五预警,上半年业绩亏损将大幅增加,冲击股价收盘重挫15.81%.诺基亚(Nokia)NOK1V.HE为富士康国际主要客户之一.

苹果上周公布优于市场预期的第二季财报.营收增长59%,至392亿美元,毛利率攀升至47.4%,净利增至116亿美元,合每股盈余(EPS)为12.30美元.[ID:nST0452056](完)

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