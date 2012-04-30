版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 12:49 BJT

〔新债招标〕台湾30年101/4R期公债得标利率为1.835%,创历年同年期次低

路透台北4月30日电---台湾央行周一表示,财政部委托标售的30年期公债101/4RA01104R=TWO得标利率为1.835%,符合市场预期,并创历年同年期次低纪录.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.81-1.84%间,最低预估在1.80%,最高在1.85%.[ID:nST0453386]

交易商竞标部份公告发行额为350亿台币.投标总额522亿台币,投标倍数为1.49倍,高于上次20年期公债101/2R的1.42倍.

各行业的得标比重方面,银行得标比重38.72%、证券业29.71%、寿险业31.57%.(完)

台湾公债发行相关消息,请点选[TW-GVD-ISU-CMN]

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐