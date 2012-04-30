〔新债招标〕台湾30年101/4R期公债得标利率为1.835%,创历年同年期次低

欧股业绩：百威英博核心获利出现公司成立来首次下滑，因巴西业务不佳
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
路透台北4月30日电---台湾央行周一表示,财政部委托标售的30年期公债101/4RA01104R=TWO得标利率为1.835%,符合市场预期,并创历年同年期次低纪录.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.81-1.84%间,最低预估在1.80%,最高在1.85%.[ID:nST0453386]
交易商竞标部份公告发行额为350亿台币.投标总额522亿台币,投标倍数为1.49倍,高于上次20年期公债101/2R的1.42倍.
各行业的得标比重方面,银行得标比重38.72%、证券业29.71%、寿险业31.57%.(完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。