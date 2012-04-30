〔台湾债市〕RP利率持平,资金充裕找券需求增加

路透台北4月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平,但资金较上周五明显宽松.因央行存单到期量较大,且20年公债于上周五结束交割,寿险与投信资金更为充裕.

不过公债10天期附买回主要成交利率区间仍在0.72-0.74%.资金调度人士指出,投信与寿险找券仍以公司债为主,对公债的利率要求相对坚持.由于今日将标售30年期公债,接下来将观察5月4日交割前,寿险资金调度需求与月初资金回流间的调整状况.

"虽是最后一天,但较上周五宽松,寿险与投信都要找券."他说.

也有一证券商调度人士称,今日感觉银行端的资金也颇为充裕."他们今天有下调RP一个基点."

台湾央行将在今日中午代财政部标售30年券101/4R,金额350亿台币,周五交割.(完)