〔台湾债市〕RP利率持平,资金充裕找券需求增加

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北4月30日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平,但资金较上周五明显宽松.因央行存单到期量较大,且20年公债于上周五结束交割,寿险与投信资金更为充裕.
不过公债10天期附买回主要成交利率区间仍在0.72-0.74%.资金调度人士指出,投信与寿险找券仍以公司债为主,对公债的利率要求相对坚持.由于今日将标售30年期公债,接下来将观察5月4日交割前,寿险资金调度需求与月初资金回流间的调整状况.
"虽是最后一天,但较上周五宽松,寿险与投信都要找券."他说.
也有一证券商调度人士称,今日感觉银行端的资金也颇为充裕."他们今天有下调RP一个基点."
台湾央行将在今日中午代财政部标售30年券101/4R,金额350亿台币,周五交割.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。