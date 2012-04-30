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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 10:27 BJT

〔标题新闻〕新加坡3月银行放款总额较前月增1.5%至4,326亿坡元,较上年同期升26%--金管局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS7E7HT023]

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