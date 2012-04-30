《即时观点3》台湾第一季GDP成长率低于预期,惟逐季好转预期不变

路透台北4月30日电---台湾主计处周一再度下修今年GDP目标至3.38%,原预估为3.85%.出口金额年增率也自4.87%下修至4.30%.

分析师认为,第一季GDP表现较预期差,但仍维持全年逐季成长预估,下半年会比上半年好.

主计处专门委员梅家瑗称,若以经季调对上季增幅(SAQR)的数字来看,第一季只有小幅成长,显示景气是低缓状态,非明显回升.

主计处并预估2012年消费者物价指数(CPI)年增率为1.94%,先前估为1.46%.

至于今年的进口年增率估为3.64%,先前估为4.24%.

以下为主计处公布的相关数据:

* 2012年第一季经济成长率0.36%(先前概估值为1.19%)

* 2012年第一季经济成长率经季调对上季增0.26%(SAQR)

以下为预估值:

* 2012年经济成长率3.38%(原估增3.85%)

* 2012年消费者物价指数年增率1.94%(原估增1.46%)

* 2012年出口金额年增率4.30%(原估增4.87%)

* 2012年进口金额年增率3.64%(原估增4.24%)

**分析师评论**

台北花旗银行首席经济学家郑贞茂:

预估值下修代表下半年的复苏不如先前预料的乐观.不过第一季GDP证实了经济已经触底,第二季将会明显好转.

虽然下半年仍会是向上趋势,不过诸如油电价格上涨等因素,使得不确定性增加.

央行接下来的利率决策并不容易,要看央行比较偏重CPI或是GDP.我们是预测央行会比较偏重CPI,所以不会降息,直到经济比较稳定.今年全年应该利率都会维持不变.

ANZ澳盛银行高级经济分析师杨宇霆:

台湾去年下半年基本上已算是衰退(recession),但并没延续到今年第一季来.看起来,受欧债危机的冲击的程度,远不如2000/01年科技泡沫时,当时经济连续五季衰退,而2008年全球金融危机时,也造成连续四季衰退.

现在看来,前景是比较正面一点...,我们预估今年全年GDP成长率将达3.97%,比官方预估值要高.

Moody's Analytics经济分析师KATRINA ELL:

第一季经季节调整较上季成长0.26%,上年第四季时是下滑0.15%.台湾已脱离recession,不过,成长力度还是弱,科技业需求仍然悲观.我们预期在下半年全球需求加温下,经济才会有较强的表现.

--日盛投顾分析师 蔡素菁:

第一季低于我们预估的1.23%,主要因出口表现不好,为衰退3.28%,但国内需求还不错.至于全年的GDP,我们对第一季落底的预期没有改变,因领先指标六个月平滑化年增率在去年8月已落底,呈现连续七个月上扬,这通常领先GDP的表现达一至两季.我们估今年GDP可成长3.2%,下半年会比上半年好.第二季受油电双涨影响,消费会比较温和,出口则会比第一季好很多,因欧债最坏的状况已经过去了,美国也愈来愈好.

--大众银行分析师陈森林:

第一季的数字比我们的预估还低,主要还是出口不好,但这个部分未来会逐季慢慢上来.全年的经济成长率预估则和我们的预测相当,主要是油电双涨后,内需受到影响.

不过此次油电双涨是补足过去未涨的部分,是由成本推升的通膨,用升息工具影响层面很广,不是好的政策,我们相信央行会用其他方式来抑制物价上扬的预期心理,今年到年底前都不会升息,特别是全年经济成长率并不高,明年初才有升息的机会.

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数.TWII收高0.28%,报7,501.72点.

--台币兑美元TWD=TP收升1.0角至29.232.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]

--参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI|MCE-CMN]

**相关背景**

--台湾央行在去年第一季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,连三度维持利率不变.

--台湾在全球科技业供应链居关键地位,为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品.台湾的两大出口市场为中国和美国.(完)