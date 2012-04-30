《即时观点3》台湾第一季GDP成长率低于预期,惟逐季好转预期不变

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北4月30日电---台湾主计处周一再度下修今年GDP目标至3.38%,原预估为3.85%.出口金额年增率也自4.87%下修至4.30%.
分析师认为,第一季GDP表现较预期差,但仍维持全年逐季成长预估,下半年会比上半年好.
主计处专门委员梅家瑗称,若以经季调对上季增幅(SAQR)的数字来看,第一季只有小幅成长,显示景气是低缓状态,非明显回升.
主计处并预估2012年消费者物价指数(CPI)年增率为1.94%,先前估为1.46%.
至于今年的进口年增率估为3.64%,先前估为4.24%.
以下为主计处公布的相关数据:
* 2012年第一季经济成长率0.36%(先前概估值为1.19%)
* 2012年第一季经济成长率经季调对上季增0.26%(SAQR)
以下为预估值:
* 2012年经济成长率3.38%(原估增3.85%)
* 2012年消费者物价指数年增率1.94%(原估增1.46%)
* 2012年出口金额年增率4.30%(原估增4.87%)
* 2012年进口金额年增率3.64%(原估增4.24%)
**分析师评论**
台北花旗银行首席经济学家郑贞茂:
预估值下修代表下半年的复苏不如先前预料的乐观.不过第一季GDP证实了经济已经触底,第二季将会明显好转.
虽然下半年仍会是向上趋势,不过诸如油电价格上涨等因素,使得不确定性增加.
央行接下来的利率决策并不容易,要看央行比较偏重CPI或是GDP.我们是预测央行会比较偏重CPI,所以不会降息,直到经济比较稳定.今年全年应该利率都会维持不变.
ANZ澳盛银行高级经济分析师杨宇霆:
台湾去年下半年基本上已算是衰退(recession),但并没延续到今年第一季来.看起来,受欧债危机的冲击的程度,远不如2000/01年科技泡沫时,当时经济连续五季衰退,而2008年全球金融危机时,也造成连续四季衰退.
现在看来,前景是比较正面一点...,我们预估今年全年GDP成长率将达3.97%,比官方预估值要高.
Moody's Analytics经济分析师KATRINA ELL:
第一季经季节调整较上季成长0.26%,上年第四季时是下滑0.15%.台湾已脱离recession,不过,成长力度还是弱,科技业需求仍然悲观.我们预期在下半年全球需求加温下,经济才会有较强的表现.
--日盛投顾分析师 蔡素菁:
第一季低于我们预估的1.23%,主要因出口表现不好,为衰退3.28%,但国内需求还不错.至于全年的GDP,我们对第一季落底的预期没有改变,因领先指标六个月平滑化年增率在去年8月已落底,呈现连续七个月上扬,这通常领先GDP的表现达一至两季.我们估今年GDP可成长3.2%,下半年会比上半年好.第二季受油电双涨影响,消费会比较温和,出口则会比第一季好很多,因欧债最坏的状况已经过去了,美国也愈来愈好.
--大众银行分析师陈森林:
第一季的数字比我们的预估还低,主要还是出口不好,但这个部分未来会逐季慢慢上来.全年的经济成长率预估则和我们的预测相当,主要是油电双涨后,内需受到影响.
不过此次油电双涨是补足过去未涨的部分,是由成本推升的通膨,用升息工具影响层面很广,不是好的政策,我们相信央行会用其他方式来抑制物价上扬的预期心理,今年到年底前都不会升息,特别是全年经济成长率并不高,明年初才有升息的机会.
**市场反应**
--台湾股市加权股价指数.TWII收高0.28%,报7,501.72点.
--台币兑美元TWD=TP收升1.0角至29.232.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]
--参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI|MCE-CMN]
**相关背景**
--台湾央行在去年第一季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,连三度维持利率不变.
--台湾在全球科技业供应链居关键地位,为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品.台湾的两大出口市场为中国和美国.(完)
--记者 台北记者组; 审校 屈桂娟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。