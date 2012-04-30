〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

《汇市简讯》美元/日圆有望持续上涨
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nSB1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1993年以来变动一览表......................[ID:nSB1477074]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nSB1398402]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nST0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nST0511967]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nST0443660]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN\]
浏览全球主要国家利率变动一览表,请点选[ID:nGLOBAL](完)
--整理 王冠中
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。
路透3月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓 较周二增加0.28%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平 。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,598.8 3月1日 27,044,414.4 2月28日 76,184.4 0.28% iShares 335,281,593.4 3月1日 335,281,593.4 2月28日 0.0 0.00% (完) (编译 许娜；审校)