〔基金产业〕施罗德将买下印度Axis AMC的25%股份,发展资产管理部门

路透伦敦4月27日电---施罗德投资(Schroders)(SDR.L)将买下印度Axis Asset Management Co (Axis AMC)的25%股份,涉足亚洲第三大经济体日益增长的业务机会,并迎合其不断扩大的中产阶级对金融产品迅速升温的需求.

Axis AMC由Axis银行于2009年创办,在印度44家资产管理业者中排第15位,管理资产规模约23亿美元.施罗德一名发言人士称,购买的价格保密.

施罗德执行长Michael Dobson在声明中称,"我们乐于和Axis银行以建立印度领先的资产管理业务为目标,开始长期伙伴关系....这让我们能通过和一家主要民间部门银行的战略关系,参与到印度共同基金市场的增长机会."

该交易还需由监管机关核准,料在2012年完成.(完)