〔基金产业〕施罗德将买下印度Axis AMC的25%股份,发展资产管理部门

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦4月27日电---施罗德投资(Schroders)(SDR.L)将买下印度Axis Asset Management Co (Axis AMC)的25%股份,涉足亚洲第三大经济体日益增长的业务机会,并迎合其不断扩大的中产阶级对金融产品迅速升温的需求.
Axis AMC由Axis银行于2009年创办,在印度44家资产管理业者中排第15位,管理资产规模约23亿美元.施罗德一名发言人士称,购买的价格保密.
施罗德执行长Michael Dobson在声明中称,"我们乐于和Axis银行以建立印度领先的资产管理业务为目标,开始长期伙伴关系....这让我们能通过和一家主要民间部门银行的战略关系,参与到印度共同基金市场的增长机会."
该交易还需由监管机关核准,料在2012年完成.(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。