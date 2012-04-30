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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 16:09 BJT

〔台湾数据〕首季GDP概估年增率0.36%低于预期,全年经济成长率下修

路透台北4月30日电---台湾主计处周一公布,今年首季国内生产总值(GDP)概估为年增0.36%,低于市场预期的1.1%,并创两年半以来最差季度表现.

主计处并下修2012年全年经济成长率为3.38%,先前预估为3.85%;并料今年通膨率为年增1.94%,原估为年增1.46%.

根据路透此前访查13家金融机构,分析师预测首季GDP料成长1.1%,主因出口不佳.[ID:nST0453348](完)

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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