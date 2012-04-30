版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 11:21 BJT

《全球市场》亚洲股市上涨,受美联储进一步宽松政策的预期带动

* 摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太地区股指升0.6%

* 澳洲股市上扬,受矿业股涨势带动

* 日本和中国市场休市

* 日圆兑美元触及两个月高点

路透东京4月30日电---亚洲股市周一上涨,美国成长数据较预期疲弱,使得美国联邦储备理事会(美联储,FED)仍有祭出进一步货币刺激的可能,但日本和中国市场休市,令交投迟滞.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐