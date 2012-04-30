〔澳洲个股〕澳洲国民银行将重整英国事业,称上半年度现金获利创新高

路透墨尔本4月30日电---澳洲国民银行(NAB.AX)周一表示,将在英国裁员1,400人,并认列7.4亿美元的费用,此前该行认定在市况不佳的情形下难以出售或扩张英国的银行事业,在此同时该公司公布上半年度现金获利创新高.

澳洲国民银行表示,将在2015年之前完成裁员,结束部分后勤业务,并接手该事业旗下62亿英镑(101亿美元)商用不动产曝险的多数.此前该行对英国事业进行检讨,其英国事业包含Clydesdale银行及Yorkshire银行,共计有335个分行.

澳洲国民银行在2月时宣布将检讨英国事业,先前该行已认定英国经济复苏所花费的时间将较先前预期来得长,同时该行也努力解决压制集团发展的坏帐升高.

该行之前曾于2004年检讨英国事业,当时决定出售旗下的爱尔兰银行事业,而在2009年对整体集团的检讨中,该行曾将部分英国的资产纳入"特殊集团资产"(Specialised Group Assets)项下.

澳洲国民银行周一表示,上半年度的现金获利达28.2亿澳元(29.4亿美元),年增率为5.7%,表现符合分析师预期.根据法令申报的净利则为较上年同期下滑15.6%至20.5亿澳元,当中反映出大多数来自英国的非现金项目的费用.澳洲国民银行将于5月10日公布上半年度财报,预料英国事业将在上半年度录得2,500万英镑损失.

除了1.95亿英镑的重整成本外,澳洲国民银行将会核销1.41亿英镑的Clydesdale银行商誉,同时将进一步提列1.20亿英镑以支应付款保障保险.

获利大致符合部分分析师预期,但坏帐费用增加14%至11.3亿澳元.澳洲国民银行表示,预期期中股利将调高至每股0.90澳元.

该行股价周一早市尾盘大致持平,表现落后于大盘指数的上涨0.5%.澳洲国民银行股价今年至今上涨7.6%,但却是澳洲前四大银行中的倒数第二名.(完)