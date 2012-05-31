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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 14:19 BJT

〔表格〕德国4月实质零售销售初值为较前月增长0.6%,同比减少3.8%

路透柏林5月31日电---德国联邦统计局周四公布,德国4月实质零售销售初值为较前月增长0.6%,较上年同期减少3.8%.

以下为数据细节(%):

零售销售 12年4月 12年3月 11年4月

年变动率(实质) -3.8 +3.2 +5.0

年变动率(名义) -2.0 +5.2 +6.6

月变动率(实质) +0.6 +1.6 +0.4

月变动率(名义) +0.7 +1.8 +0.6

联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.

路透调查预估中值显示,德国4月实质零售销售初值为持平前月,较上年同期增长0.2%.(完)

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--编译 吴云凌;审校 蔡美珍

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