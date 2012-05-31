〔表格〕德国4月实质零售销售初值为较前月增长0.6%,同比减少3.8%

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
路透柏林5月31日电---德国联邦统计局周四公布,德国4月实质零售销售初值为较前月增长0.6%,较上年同期减少3.8%.
以下为数据细节(%):
零售销售 12年4月 12年3月 11年4月
年变动率(实质) -3.8 +3.2 +5.0
年变动率(名义) -2.0 +5.2 +6.6
月变动率(实质) +0.6 +1.6 +0.4
月变动率(名义) +0.7 +1.8 +0.6
联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.
路透调查预估中值显示,德国4月实质零售销售初值为持平前月,较上年同期增长0.2%.(完)
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--编译 吴云凌;审校 蔡美珍
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
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