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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 16:43 BJT

〔表格〕欧元区3月M3货供额年率上升至增长3.2%,民间贷款增幅放缓

路透法兰克福4月30日电---欧洲央行(ECB)周一公布的数据显示,欧元区3月货币供应量增长加速,向民间部门的贷款增幅放缓.

欧元区3月M3货供额年率为增长3.2%,路透调查预估为增长2.8%.

经季节调整后数据如下:

3月 2月 (前值)

M3年增长率(%) 3.2 2.8 (2.8)

M3三个月移动平均年增长率(%) 2.8 2.3 (2.3)

总信贷年增长率 1.8 1.4 (1.4)

民间部门信贷年增长率 0.5 0.4 (0.3)

--放款年增率 0.6 0.8 (0.7)

针对家庭的放款年增率 0.6 1.2 (1.2)

--消费信贷 -2.0 -1.8 (-1.8)

--购房贷款 1.1 1.8 (1.8)

浏览该报告全文,请登陆ECB网站 (here)

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--编译 蔡美珍;审校 李爽

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