〔表格〕欧元区3月M3货供额年率上升至增长3.2%,民间贷款增幅放缓

欧股业绩：百威英博核心获利出现公司成立来首次下滑，因巴西业务不佳
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
路透法兰克福4月30日电---欧洲央行(ECB)周一公布的数据显示,欧元区3月货币供应量增长加速,向民间部门的贷款增幅放缓.
欧元区3月M3货供额年率为增长3.2%,路透调查预估为增长2.8%.
经季节调整后数据如下:
3月 2月 (前值)
M3年增长率(%) 3.2 2.8 (2.8)
M3三个月移动平均年增长率(%) 2.8 2.3 (2.3)
总信贷年增长率 1.8 1.4 (1.4)
民间部门信贷年增长率 0.5 0.4 (0.3)
--放款年增率 0.6 0.8 (0.7)
针对家庭的放款年增率 0.6 1.2 (1.2)
--消费信贷 -2.0 -1.8 (-1.8)
--购房贷款 1.1 1.8 (1.8)
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--编译 蔡美珍;审校 李爽
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。