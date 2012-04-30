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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 17:18 BJT

〔欧元区数据〕4月通货膨胀率降至2.6%,但欧洲央行本周料按兵不动

* 欧元区4月通货膨胀率2.6%

* 欧洲央行周四料维持利率于1%不变

路透布鲁塞尔4月30日电---欧元区4月通货膨胀率较3月微幅放缓,但仍高于预期,因此欧洲央行几无调降利率、以刺激经济成长的空间.

欧盟统计局周一公布,欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升2.6%,低于3月时的年增率2.7%.路透调查分析师原预估4月年增率2.5%.

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