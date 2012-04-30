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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 12:32 BJT

〔亚洲汇市〕美元兑日圆触及两个月新低,受疲弱美国GDP数据打压

* 美国经济成长数据令人失望,持续打压美元

* 美元兑日圆触及两个月低点,兑英镑触及八个月低位

* 日本出口商卖盘拖累美元/日圆--交易商

路透新加坡/悉尼4月30日电---美元兑日圆周一触及两个月新低,兑英镑创八个月低位,在上周美国公布令人失望的第一季经济成长数据后,美元持续受压.

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