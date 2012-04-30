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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 16:40 BJT

〔台湾央行〕共发行3,411.5亿台币存单,发行余额减190.5亿

路透台北4月30日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,411.5亿台币存单,相较存单到期金额3,602亿,存单发行余额减少190.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 3,200.5

91天期 0.93 165.0

182天期 1.05 46.0

央行上日共发行956亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,436.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为216亿台币;至周日累计超额准备为563亿台币,加计前期1%的超额准备为1,471亿台币.(完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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