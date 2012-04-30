〔台湾央行〕共发行3,411.5亿台币存单,发行余额减190.5亿

欧股业绩：百威英博核心获利出现公司成立来首次下滑，因巴西业务不佳
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
路透台北4月30日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,411.5亿台币存单,相较存单到期金额3,602亿,存单发行余额减少190.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 3,200.5
91天期 0.93 165.0
182天期 1.05 46.0
央行上日共发行956亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,436.5亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为216亿台币;至周日累计超额准备为563亿台币,加计前期1%的超额准备为1,471亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透比利时鲁汶3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。