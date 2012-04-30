版本:
中国
债券 | 2012年 4月 30日 星期一 13:58 BJT

〔瑞士金融〕瑞士央行第一季录得亏损,受强势瑞郎打击

路透苏黎世4月30日电---瑞士央行周一公布2012年第一季录得亏损,有部分是受到瑞郎兑多种主要货币升值影响;当季该行仍执行欧元兑瑞郎守住1.20瑞郎底线的政策.

瑞士央行公布,第一季合并报表亏损17亿瑞郎.

该行指出,外币净损达26亿瑞郎,大多是起因于汇率损失.

瑞士央行是在9月6日宣布实施欧元底线1.20瑞郎的汇价限制.

瑞士央行在2010年录得史上最大亏损,因该行阻升瑞郎.瑞士央行去年录得获利.(完)

--编译 张明钧;审校 张若琪

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐