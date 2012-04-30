〔瑞士金融〕瑞士央行第一季录得亏损,受强势瑞郎打击

路透基点：中航租赁筹措4亿元人民币三年期贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
路透苏黎世4月30日电---瑞士央行周一公布2012年第一季录得亏损,有部分是受到瑞郎兑多种主要货币升值影响;当季该行仍执行欧元兑瑞郎守住1.20瑞郎底线的政策.
瑞士央行公布,第一季合并报表亏损17亿瑞郎.
该行指出,外币净损达26亿瑞郎,大多是起因于汇率损失.
瑞士央行是在9月6日宣布实施欧元底线1.20瑞郎的汇价限制.
瑞士央行在2010年录得史上最大亏损,因该行阻升瑞郎.瑞士央行去年录得获利.(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
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