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亚洲 | 2012年 4月 30日 星期一 13:52 BJT

〔台湾股市〕收高21.22点,但月线收黑5%为五个月来最差表现

路透台北4月30日电---台湾股市周一收高0.28%,但苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)发布季度获利逊于市场预估后,今日股价跌停.

加权股价指数.TWII收高21.22点,成为7,501.72点,为三日来首度上扬.

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