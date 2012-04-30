〔台湾汇市〕台币/美元连升四日续创七个半月新高,央行干预动作加大

路透台北4月30日电---台币兑美元TWD=TP周一收升1角,续创七个半月高位,为连续第四个交易日收升.因国际美元表现疲弱,且出口商月底作价的带动.惟央行干预动作也逐步加大,加以海外NDF折价幅度收敛,令台币脱离盘中的高位.

交易商指出,虽然有外资以台湾基本面将转佳为由,仍押注台币后市有升值空间.不过从今日公布的第一季GDP升幅仅0.36%,低于市场预估的情形来看,理由实在牵强.预料29.2附近的关卡不易闯过,短期间,台币兑美元还是会在29.2-29.4间整理.

"老大(央行)这两天买不少,一天都有400-500支."一外商银行交易员称.

他并指出,为了压制台币升幅,央行有通知大型出口商在下午三点以后不得挂单,以便于尾盘的作价.

台湾主计处周一公布,今年首季国内生产总值(GDP)概估为年增0.36%,低于市场预期的1.1%,并创两年半以来最差季度表现.[ID:nST0453792]

此外,无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元兑台币折价今日持续小幅收敛,一个月期报价来到-0.090/-0.080,显示海外美元卖压有所舒缓.

台币兑美元今日盘中高位在29.110,是2011年9月8日的29.048来的新高;收盘价29.232的前高则是2011年9月9日的29.221.

台湾股市.TWII周一收高0.28%至7,501.72点;外资及陆资在台股买超36.41亿台币,上交易日修正后为买超35.98亿.[ID:nST0454028]

美元今日在亚洲汇市全面承压,上周五公布的数据显示第一季美国经济增长降温,部分因为企业削减投资.该数据巩固了美国联邦储备理事会(美联储,FED)至少应在2014年末前将维持利率在近零水准的理由.[FRX/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.232 29.332 29.110-29.335 29.335 10.77 9.12

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.139 29.279 29.110-29.220 29.220 2.66 3.68

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.090/-0.080 -0.095/-0.085

美元/台币六个月期 -0.290/-0.260 -0.280/-0.260

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