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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 15:00 BJT

〔欧洲金融〕标准普尔对16家西班牙银行采取负面评级行动

(以下内容摘自标普新闻稿)

--2012年4月26日,标普将西班牙长期和短期主权信用评级从'A/A-1'下调至'BBB+/A-2',并将展望定为负面.

--对于那些标普评定同于或高于西班牙主权评级的银行业者,或那些评级纳入"个别基础信用结构(SACP)"因素以反映出西班牙政府支持的多数银行而言,西班牙主权评级下调对这些银行评级会产生负面影响.

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