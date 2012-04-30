〔英国个股〕RBS并购业务将剥离成立小型公司,由现任人员经营--主管

路透迪拜4月30日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)的中东非洲部门执行长Simon Penney周一向记者表示,RBS的合并收购(M&A)业务将独立出来,转至由一群现任员工经营的小型顾问公司.

"M&A人员计画成立一家小型公司,"Penney称."哪些地区会加入还不确定,但大致计画是如此."

RBS的82%股权由英国政府持有,目前正在退出合并收购业务,以配合1月时宣布的重整计画.(完)