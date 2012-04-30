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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 15:16 BJT

〔西班牙数据〕第一季GDP初值较上季和上年同期分别萎缩0.3%和0.4%--INE

路透马德里4月30日电---西班牙国家统计局INE周一发布的国内生产总值(GDP)初值数据显示,该国第一季经济较前季萎缩0.3%,略好于分析师预估的萎缩0.4%.2011年第四季GDP较前季也是下降0.3%.

西班牙2012年第一季GDP较上年同期萎缩0.4%,略好于分析师预估的下降0.5%,但远逊于前一季.该国2011年第四季GDP较上年同期增长0.3%.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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