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货币新闻 | 2012年 4月 30日 星期一 15:23 BJT

〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数升至32个月高位83.5--英国央行数据

路透4月30日电---英国央行资料显示,英镑贸易加权指数=GBP周一升至32个月高位83.5,因投资者继续青睐英镑作为欧元和美元的替代之选.(完)

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