〔台湾金融〕外资现踪短期投资标的,押注台币升值能走多远?

* 台币升值引热钱汇入

* 公司债、国库券成资金停泊标的

* 外资与央行间的汇率战一触即发

路透台北4月30日电---台币TWD=TP近期惊人的涨势引发热钱觊觎,纷纷现身公司债、国库券等短期投资标的.不过背后引人想像的是,外资后续汇入力道究竟能让台币升值走多远?

今日标售的182天期国库券意外标出远低于市场预期的利率[ID:nST0453614],市场传出押注台币升值的外资汇入,令外商银行钱满为患,转而抢标国库券,导致利率反向走低的悖离现象,台币行情直接影响短期投资标的的走势.

汇银人士认为,台币在连涨四天后,央行盘中及尾盘干预动作渐渐显现,虽然通膨疑虑仍在,但央行用台币升值抗通膨的论述不够紮实,台湾经济成长的基本面亦仍有疑虑,外资与央行间的汇率战一触即发.

"有外资赌台币会到28.5,理由是基本面转佳,你觉得台湾有变好吗"一大型外银汇市交易主管称.

台币/美元周一连升四日续创七个半月新高,收在29.232,成交量爆增逾10亿美元.

为有效管控炒汇热钱,央行此前即三申五令,要求汇入的外资在一周内投入申报的投资标的,即股市等投资管道,否则就应离开台湾,以杜绝干扰汇市秩序.

不过央行的管控仍有押注台币走升的外资躲藏空间,也意外在央行拉抬短率的节奏中,出现拉低短天期利率的插曲.

一名不愿具名的财政部官员向路透证实,此期国库券银行得标比重高达88%,其中多数由外银取得,而且"不只一、两家".间接证实市场的揣测.

市场人士也指出,除了今天标售的国库券外,将于最近两、三个月到期的101-1期及100-12期国库券,也成外资网罗资金停泊标的,屡见成交.

台湾主计总处周一公布2012年最新的经济成长率、通膨率预估各为3.38%和1.94%.自去年8月首次公布2012年经济成长率预估以来,这已是台湾官方五度下修今年的经济成长预估,并四度上调通膨率.[ID:nST0453750]

**短券成交趋活络**

除了货币市场感受到台币升值带来的影响,存续期两年内的公债及公司债交投近期也趋于活络.

债市交易员指出,上周五公司债有一些明显的成交,主要都集中在存续期两年内的台电公司债,金额约40亿台币,虽然压低了利率,但已没有过去热钱汇入时成交超低利率的影况.

两年内的公债冷券也见零星成交,利率约在0.70%,比现券约0.85%的成交水准明显低了一些.

主力券商交易员称,尽管热钱已见汇入的零星迹象,但规模仍待观察,且利率尚未背离当前行情太多,主要是部分外资改变过去依靠外资保管行提供停泊工具的做法,直接透过本地银行寻找公司债等投资产品,因此得以维持一定的投资报酬率.

而台湾央行自3月底刻意拉高委托大型银行代收隔夜资金利率,三周来累计调升幅度已达10.5个基点,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=上日收报0.507%,是三年四个月来的新高.(完)